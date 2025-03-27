Россияне даже обнародовали фейковые требования, которые якобы ставит артистка, чтобы устроить концерт.

Российские пропагандистские СМИ распространили очередной фейк в сети. На этот раз они придумали, что якобы украинская певица Настя Каменских может выступить перед россиянами за рубежом. Они даже раскрыли, какие требования артистка ставит для того, чтобы концерт состоялся, и заявили, что ее гонорар за такое выступление составляет более 2 миллионов гривен.

В росСМИ накануне активно распространялись новости о возможном выступлении Анастасии для россиян. Они писали, что несмотря на проукраинскую позицию, она якобы готова и дальше зарабатывать деньги, выступая для граждан страны-агрессора.

Россияне утверждают, что для концерта украинской звезды заказчик должен пройти проверку у менеджера исполнительницы. По их словам, представитель знаменитости проверяет гражданство организаторов, гостей, а также то, чем они занимаются.

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Более того, пропагандисты показали даже райдер Каменских. В нем было указано, что для певицы должен быть забронирован номер в пятизвездочном отеле, перелет в бизнес-классе и заказаны специальные продукты и напитки в гримерку.

Команда певицы прокомментировала "вброс" россиян

Представители Каменских отметили, что информация, распространенная россиянами, не является правдивой. Они опровергли новости о якобы возможном выступлении звезды и подчеркнули, что россияне обнародовали фейк. В комментарии для издания ТСН.ua менеджеры знаменитости указали, что уже много лет артистка не поет для россиян и не планирует этого делать.

"Выступления в РФ или для россиян и всех тех, кто поддерживает агрессию против Украины, невозможны. Не засоряйте наше инфопространство ложными новостями с вражеских сайтов, а сосредоточим внимание на действительно важных вещах", - объяснили представители исполнительницы.

Напомним, ранее Каменских подогрела слухи о разводе с Потапом новой песней о конце любви. Как известно, в сети уже длительное время поговаривают, что артистка и продюсер больше не вместе, хотя официально они не это подтверждали. Артистка представила новый трек "Bloody Mary", в котором спела о неудачных отношениях. Она отметила, что создала композицию на основе собственных переживаний.

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