Она подчеркнула, что эта процедура достаточно долгая.

Звезда сериала "Обещание Богу" актриса Надежда Хильская, муж которой погиб на войне, рассказала о выплатах от государства.

Известно, что любимый женщины Алексей Хильский ушел из жизни в августе 2023 года. Однако лишь недавно Надежда начала получать помощь от государства - выплаты в размере 15 миллионов гривень за гибель мужа на войне.

"Я слышала очень много историй, что кому-то не выплачивают. Мне или повезло, или просто люди паникуют раньше времени. Мы тоже ждали долго, около 10 месяцев. Может, люди просто думают, что это все очень быстро делается. Но, к сожалению, нас таких много. Уже несколько месяцев, как начала получать. Это пенсия на содержание ребенка и компенсация 50% за коммунальные услуги. Но родители Леши еще не получают, хотя, вроде бы, подавали все документы одновременно. Они живут в Каменском Днепропетровской области, может, у них как-то по-другому эта процедура проходит. Потому что эта компенсация выплачивается на семью", - рассказала актриса в интервью изданию kp.ua.

Видео дня

По словам Хильской, все средства не поступают сразу. А эта процедура происходит так:

"Выплачиваются в течение нескольких лет. Сразу выплачивается полтора миллиона, а теперь ежемесячно нам выплачивают определенную сумму. И таким образом будут выплачивать до тех пор, пока не выплатят всю. И эта сумма, как я уже сказала, делится на семью: половина - нам с дочкой Лерой, а половина - родителям Леши".

Что известно о смерти Алексея Хильского

Надежда и Алексей прожили в браке 14 лет. Муж актрисы пошел в ВСУ и служил на фронте сержантом взвода. Однако во время выполнения задания получил ранение. Бойца пытались спасти, но к месту дислокации воинов ВСУ прилетел российский дрон. Хильская тяжело переживает потерю близкого человека, но пытается держаться. У пары есть общая дочь Валерия.

Напомним, ранее звезда "Первых ласточек" ответил, готов ли мобилизоваться в ряды ВСУ.

Вас также могут заинтересовать новости: