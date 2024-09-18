Вера Кобзарь рассказала, что говорят ее родные-россияне о войне в Украине.

Известная украинская актриса, звезда сериалов "Скажене весілля", "Родственники" и "Папик" Вера Кобзарь рассказала о родственниках в России. Артистка призналась, поддерживает ли связь с ними.

Знаменитость родом из Иркутска, РФ. Поэтому, понятно, что в стране-агрессоре у нее есть немало родственников. По словам Веры, пока она не общается с ними. Последний раз актриса разговаривала с родными из РФ в первые дни полномасштабного вторжения.

Тогда она пыталась донести россиянам, что их диктатор Путин совершает террор на территории Украины и рассказать обо всех преступлениях оккупантов. Однако позже Кобзарь поняла, что родственники стали жертвами пропаганды и поддерживают кровавую политику Кремля.

"Я пыталась просвещать их. Отправляла, писала не с чьих-то слов, а писала то, что сама переживала, мои дети, то, что мои близкие люди переживали, и о плене, и все это я писала. Родная тетя, папина сестра, сказала, процитирую: "Спаси меня от фейков! Это вы - фашисты, нацисты, убиваете своих людей!". Я написала ей, что ты участвуешь в геноциде моего народа. И все, мы от всех отписались", - вспомнила Вера.

После этого "диалога" артистка еще пыталась что-то объяснить россиянам, но потом поняла, что это не имеет смысла и люди больше доверяют телевизору, а не родным. Актриса заблокировала родных в соцсетях и связывалась с ними только еще раз, когда отец актрисы попросил сообщить им о смерти матери.

"Сообщили и обратно заблокировали эти номера", - отметила Кобзарь и добавила, что ситуация с родными и их отношением до сих пор болезненная для нее.

Напомним, ранее Вера Кобзарь рассказала, как ее изменила война. Она поделилась своими переживаниями.

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