Она поделилась своими переживаниями.

Украинская актриса театра и кино Вера Кобзарь, которая известна по фильмам и сериалам "Сумасшедшая свадьба", "Роман с детективом", "Папик" и многими другими работами, рассказала об изменениях во время войны.

Она призналась, что в начале полномасштабного вторжения было много разных мыслей и переживаний. В частности, тогда Вера осталась без работы и задумывалась над сменой профессии.

"Думала ли над другой профессией, если в моей исчезнет потребность? Конечно, думала. Я не боюсь работы, пойду на курсы парикмахеров-стилистов, мейкап-дизайнеров, мастеров маникюра и буду заниматься заработком таким образом. Даже во время войны люди следят за собой - здесь работа будет. Надо всегда иметь какой-то запасной план", - сказала актриса в интервью изданию OBOZ.UA.

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И добавила, что хоть сейчас в некоторой степени работа наладилась, она все равно чувствует такие внутренние изменения:

"Как нам живется сейчас? Как всем - от тревоги до тревоги. Война меня изменила, как и всех нас. Я заметила, что чувствую определенную неловкость от большой радости, которую раньше бы транслировала... Кажется, что радоваться - это сейчас совсем не ко времени. Но это ошибочно! Именно сейчас нужно ценить каждое мгновение, именно сейчас время жить и радоваться".

Вера отметила, что не стоит забывать и тех, кто защищает нашу страну от врагов. Поэтому нужно ежедневно помогать и поддерживать армию.

"Считаю, что каждый из нас, как "Отче наш" перед сном, должен по возможности помогать ребятам приближать победу", - сказала она.

Напомним, ранее известная украинская актриса рассказала, как война изменила ее мужа-военного.

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