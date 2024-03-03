Актриса призналась, что было тяжело.

Актриса Анна Саливанчук, которая недавно объявила о разводе с нардепом Александром Божко, написала о своих ощущениях после разрыва отношений.

Звезда сериалов "Сваты", "Свингеры" и других киноработ, откровенно описала свои внутренние и внешние изменения в жизни.

"Эти ощущения, которые я испытывала последний год. Наконец все закончилось, и я могу поделиться с вами своими мыслями. Семь признаков, что ты переходишь на новый уровень: апатия и грусть; тебе кажется, что время ускользает сквозь пальцы; чувствуешь пустоту внутри себя; как раньше жить не можешь, а что делать дальше - пока непонятно; остро чувствуешь страхи и тревогу; сыпется все окружение; череда внезапных совпадений", - расписала Анна в своем Instagram, опубликовав провакационные фото.

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Она отметила, что не стоит бояться этих изменений, ведь впереди обязательно будет ждать что-то новое.

"Если вы тоже чувствуете в себе эти признаки, знайте, что впереди что-то новое и прекрасное, вы просто в поисках себя. Главное не бойтесь, не останавливайтесь только идите вперед к поставленной цели быть счастливой", - добавила она.

Саливанчук отметила, что именно пережив все эти признаки, можно почувствовать себя легкой и свободной, а жизнь станет интересной и цветной, несмотря ни на что.

Напомним, недавно Анна Саливанчук ответила, бил ли ее бывший муж-нардеп.

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