Опальная певица крупно "налажала" во время выступления в Москве.

Певица Анна Седокова, которая родилась в Киеве, но забыла о родине и перешла на сторону врага, стала посмешищем в сети. Все из-за видео, на котором запечатлен ее нетрезвый конфуз.

Так, в сети появился ролик, на котором певица эпично рухнула прямо на сцене. Во время концерта в Москве Седокова пыталась произвести впечатление на фанатов, но все закончилось провалом.

Артистка не сумела устоять на ногах, а потому "приземлилась" на "пятую точку". При этом она пыталась продолжать петь, однако настолько невнятно произносила слова, что ничего не было понятно. Падение Седоковой высмеяли российские Telegram-каналы.

"Похоже, у Анны Седоковой большие проблемы с алкоголем. И пить она бросила не просто так. Видео с концерта в Москве, где накачанная непонятно чем экс-"виагра" рухнула прямо на сцене", - указано в одном из них.

Сама Седокова свой новый позор никак не комментирует. Когда было снято видео - не известно.

Однако совсем недавно певица заявляла, что она "завязала" с вином, и гордилась тем, что не пила уже якобы 18 дней. Удалось ли опальной артистке продержаться и не "сорваться" - остается загадкой.

Позорное падение Седоковой - видео

Напомним, это уже не первое падение певицы. Ранее она рухнула со ступенек, из-за чего ей пришлось передвигаться на костылях.

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