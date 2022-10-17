Они занялись рисованием на открытом воздухе.

Певица Надя Дорофеева, которая весной этого года заявила о разрыве отношений с Владимиром Дантесом, не устает радовать публику информацией о своем новом романе. Так, летом она заявила, что у нее отношения с ресторатором Михаилом Кацуриным. С того времени она периодически показывает счастливые кадры с ним и делится информацией о совместно проведенном времени.

Например, выходные исполнительница и тренер "Голосу країни-12" провела на открытом воздухе. Вместе с Кацуриным она занималась рисованием. Атмосферными кадрами Надя поделилась в своем Instagram-блоге - пара нарисовала совместную картину.

"Наше воскресенье", — коротко написала Надежда Дорофеева.

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В перерывах между рисованием красками пара пила чай и мило беседовала.

Развод Дорофеевой и Дантеса

В середине марта этого года пара сделала совместный пост в Instagram и сообщила, что их отношениям конец. Они решили разойтись еще до войны, но из-за всех этих событий не решались сказать об этом публике.

После этого начали ходить слухи о романе Дорофеевой с другом семьи и ресторатором Мишей Кацуриным. Слухи звезда подтвердила летом этого года, после чего Дантес и бывшая жена Кацурина Даша также не раз были замечены вместе.

Напомним, недавно Надя Дорофеева обнародовала сообщения от россиян после атаки по Украине. Так, звезда сообщила, что некоторые сторонники кровожадной войны угрожают ей.

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