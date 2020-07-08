Надя Дорофеева похвасталась шикарным подарком от мужа
15:32, 08 июля 2020Звезды
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Певица опубликовала новое фото.
Надя показала фото / фото УНИАН
Украинская певица Надя Дорофеева опубликовала в Instagram фотографию, где она позирует с огромным букетом гортензий.
На снимке Надя предстала в модном "луке" - оверсайз штаны, кроп-топ и белые кроссовки. Наверх звезда накинула укороченную кофту. В руках Надя держит огромный букет из разноцветных гортензий, который ей подарил ее супруг Владимир Дантес.
"Любовь", - подписала фото звезда.
Надя показала букет / фото instagram.com/nadyadorofeeva
Как сообщал УНИАН, Дорофеева в прозрачном мини-платье пообещала фанатам сюрприз.
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