Надя Дорофеева похвасталась шикарным подарком от мужа

Певица опубликовала новое фото.

Украинская певица Надя Дорофеева опубликовала в Instagram фотографию, где она позирует с огромным букетом гортензий.

На снимке Надя предстала в модном "луке" - оверсайз штаны, кроп-топ и белые кроссовки. Наверх звезда накинула укороченную кофту. В руках Надя держит огромный букет из разноцветных гортензий, который ей подарил ее супруг Владимир Дантес.

"Любовь", - подписала фото звезда.

Как сообщал УНИАН, Дорофеева в прозрачном мини-платье пообещала фанатам сюрприз.

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