Звезда показала, как собирается на работу.

Украинская певица Надя Дорофеева поделилась с поклонниками своим забавным фото своей подготовки к работе. Снимки были обнародованы в Instagram-блоге знаменитости.

Так, она опубликована фото своей заснеженной машины и уточнила, что уже в 6:59 она выезжала из дома. Вскоре сольная исполнительница показала снимок, сделанный в гримерной. Там она сидит в кресле с тканевой маской на лице.

"Доброе утро всем. На улице очень тепло и комфортно. Всем хорошего настроения. Ощущается, как -9", - подписала фотографии Надя.

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К чему именно готовится и чем будет занята - певица решила не сообщать.

Чем Надя Дорофеева занимается во время войны

Сразу после 24 февраля Дорофеева, как и многие другие украинские артисты, пыталась достучаться к российским коллегам с просьбой не молчат о войне. Певица записывала видео в слезах, призывая прекратить войну. Однако это не помогло.

Затем артистка решила, что будет помогать своей стране тем, что умеет лучше всего, - выступать. Она регулярно дает благотворительные концерты, собирая средства на армию и пострадавших украинцев.

Напомним, Дорофеева ответила, начала ли она говорить на украинском языке в быту.

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