Мальчика пришлось везти в больницу.

Украинский хореограф Илона Гвоздева сообщила, что на днях ее сыну Доминику стало плохо. Мальчик начал плакать, а затем задыхаться собственной слюной.

Илона сразу же начала помогать ребенку справиться с приступом, и вроде бы ему стало легче. Но ночью ситуация повторилась, поэтому они были вынуждены ехать в больницу.

Единственная больница, в которой их приняли, находилась за 40 километров от места их жительства в Италии. Врачи осмотрели Доминика, сделали тест на COVID-19 и назначили курс лечения.

"Итальянские больницы и врачи приятно поразили своим подходом, отношением, состоянием приемных кабинетов, ночным дежурством и оказанием помощи. Спасибо всем, кто поддерживал", – сказала Гвоздева.

Напомним, ранее Илона Гвоздева рассказала, что российские оккупанты обстреляли авто ее мужа.

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