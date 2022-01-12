Летом 2021-го певицу госпитализировали с сильным поражением легких и ввели в состояние искусственной комы.

Известная российская певица МакSим (настоящее имя – Марина Максимова), которая летом 2021-го года больше месяца провела в коме, активно восстанавливается и делится с подписчиками новостями из жизни и новыми фото.

Один из таких снимков вызвал бурное обсуждение в Instagram.

Многих поразила красота исполнительницы, а кое-кто из пользователей заметил на ее теле шрам, судя по всему, оставшийся в память о проведенных неделях в больнице.

"Напомните, а как дышать?" – подписала она фото.

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"Самая любимая певица", "Ты невероятно элегантная", "Марина настоящая королева красоты, фигура просто огонь", "Шрам... и на всю жизнь ведь", "Вот это красота, грация и эстетика", "Марина, даешь новые трэки", – отреагировали поклонники.

Напомним, 16 июня МакSим госпитализировали с диагнозом "пневмония с сильным поражением легких и низкой сатурацией". Спустя пару дней ее ввели в состояние искусственной комы. А выписали певицу из больницы 13 августа.

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