Маркиян Назаркевич умеет пародировать голоса.

Ведущий мероприятий Маркиян Назаркевич пришел на шоу "Співають всі" и поразил всех судей.

Мужчина умеет пародировать голоса знаменитых людей. На шоу он разговаривал и голосом украинского ведущего Владимира Остапчука, и голосом президента Владимира Зеленского. Судьи были в восторге, так как голоса были максимально похожи.

Женский состав звездной сотни обратил внимание на внешность Маркияна. Певица Солоха сказала, что он выглядит очень мужественно, а Наталья Могилевская заметила отсутствие обручального кольца на пальце.

Отметим, Назаркевич выступил на шоу с одной из песней артиста Дзидзьо. Его поддержали 69 судей.

Читайте также"Писали, что убьют": сын рэпера Потапа рассказал о хейтерах и жестких угрозахНапомним, в сотню звездных судей вошли Мила Кузнецова, TAYANNA, Jerry Heil, Иво Бобул, Миша Романова, Марина Одольская, Роман Скорпион, GROSU, Артем Пивоваров, Анастасия Приходько, Арсен Мирзоян, Анна Тринчер, Ivan NAVI, Наталка Карпа, Vlad Darwin, KISHE, LILU, Оля Цибульская, Lida Lee, Сергей Танчинец, Дима Коляденко, Нина Матвиенко, Gena VITER, Петр Черный, EL Кравчук, Masha Fokina, Жека Баянист, Аркадий Войтюк, NiNO, Александр Кривошапко, Оксана Пекун, Дмитрий Тодорюк, МЯТА и другие. А звездным капитаном стала Наталья Могилевская.

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Автор: Диана Могилевич