Стало известно, как сейчас чувствует себя мужчина.

Украинский музыкант и экс-участник группы "Дзидзьо" Лесик (настоящее имя Олег Турко), у которого недавно остановилось сердце прямо на сцене, пришел в себя.

Состояние 57-летнего артиста остается критическим, однако есть первые положительные изменения - он узнает родных.

"Музыкант Лесик, который недавно потерял сознание на сцене, пришел в себя. Его состояние остается критическим, но мужчина уже узнает своих родных. Что произошло накануне, он не помнит", - отмечает Telegram-канал "Львівич".

Видео дня

Известно, что музыкант до сих пор находится в реанимации во львовской больнице.

Что известно об инциденте с Лесиком

5 декабря во время концерта певицы Натальи Бучинской у Лесика было запланировано выступление. Он должен был исполнить три песни, однако уже на второй у него произошла остановка сердца и мужчина упал прямо на сцене. Медики оперативно оказали первую помощь и доставили его в реанимацию. По словам жены артиста, несколько часов врачам не удавалось восстановить сердцебиение и до сих пор неизвестно, что стало причиной остановки сердца, потому что никаких кровоизлияний или инсульта после обследования обнаружено не было.

Напомним, ранее исполнительница Наталья Бучинская прокомментировала инцидент с Лесиком на концерте.

Вас также могут заинтересовать новости: