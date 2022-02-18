Ярослав Лодыгин отметил, что представитель Украины на международном песенном конкурсе не должен выступать в РФ.

Ярослав Лодыгин, который занимал пост председателем оргкомитета национального отбора на Евровидение 2022, прокомментировал свое увольнение. Он указал, что путаница с результатами произошла из-за человеческой и технической ошибок.

Об этом Лодыгин сообщил на своей Facebook-странице.

По его словам, похожие ситуации были в Швеции, а также на церемонии "Оскар", но украинцы слишком бурно отреагировали.

"Это произошло посреди небывалого обострения в войне, когда наши нервы напряжены, а российские информационные войска ведут многочисленные атаки для того, чтобы посеять раздор между нами. И музыкальный конкурс, который должен объединять украинцев, в который раз разъединил", - говорится в сообщении.

По его словам, представитель Украины на международном песенном конкурсе не должен выступать в России. При этом он заверил, что оргкомитет действовал в соответствии с правилами и законами Украины.

Также Лодыгин отметил, что для предотвращения подобных ситуаций в будущем необходимо ужесточить правила и научиться прощать.

"Я считаю, выход в том, чтобы учиться прощать. Не только кенселить (отменять) людей – это легко, но и принимать обратно. Особенно тех, кто признал свои ошибки. Это обогатит нацотбор, потому что таких артистов, будем откровенны, у нас в стране очень много. Это обогатит страну, потому что таких людей у нас еще больше. Механизмы реабилитации, моральной амнистии с учетом сроков давности проступка должны быть в правилах. Я хочу жить в стране, где ошибку можно допустить и можно исправить", - объяснил экс-глава оргкомитет.

Скандал на нацотборе Евровидение-2022 - что известно

12 февраля Алина Паш одержала победу в финале нацотбора на Евровидение-2022. Не обошлось без скандалов. Выяснилось, что певицу в 2019 году внесли в базу сайта "Миротворец". Причина заключалась в том, что певица якобы незаконно посещала Крым.

После этого Алина Паш отреагировала на скандал вокруг Евровидения. Она предоставила доказательства того, что она посещала оккупированный Крым законно, через украинскую границу. Но впоследствии певицу обвинили в подделке справки о поездке в Крым.

Лидер группы Kalush Orchestra Олег Псюк заявил, что 18 февраля группа подпишет с "Суспильным" договор и заявит о своем участии в "Евровидении" от Украины.

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