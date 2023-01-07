По словам девушки, Алекс сделал ее самой счастливой.

Участница 12 сезона шоу "Холостяк" Саша Мудрая призналась, что Алекс Топольский сделал ее самой счастливой девушкой, пригласив на проект ее маму, чтобы они могли поговорить по душам и помириться.

"На Рождество с нами часто случаются настоящие чудеса, так вот год назад мне преподнесли неожиданный сюрпри - ко мне приезжала моя мама, хотя я действительно этого не ожидала. У Алекса получилось удивить меня и сделать в эту сказочную ночь самой счастливой девушкой в мире, очень благодарна ему за этот незабываемый миг", - написала Саша на своей странице в Instagram.

Она добавила, что этот разговор с мамой на проекте был для нее очень важным. Саша призналась, что порой ей сложно проговаривать вещи, которые так долго умалчивала, тем более самому близкому человеку.

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"Ощущение, которое последовало, невозможно сравнить ни с чем, моя душа была окрыленной, а мысли сосредоточены на том, что я вообще больше ничего не боюсь. Ты самая лучшая мама в мире, очень тебя люблю", - добавила Мудрая.

Отметим, Саша Мудрая стала финалисткой 12 сезона шоу "Холостяк". Вскоре мы узнаем, одержит ли фаворитка победу и станет ли она избранницей Алекса Топольского.

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