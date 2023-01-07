Вскоре он вручит кольцо одной из них.

Вчера, 6 января, состоялся 11 выпуск романтического реалити шоу "Холостяк". Во время этого выпуска главный герой Алекс Топольский познакомился с родителями Саши Погореловой, Кати Лозовицкой, Марины Голд и Саши Мудрой.

По итогам этого выпуска в проекте должно было остаться три девушки, с которыми бы Алекс познакомил свою маму. Однако в этом сезоне правила шоу немного изменились.

"Холостяк" накануне знакомства девушек со своими родными отправил домой сразу двух девушек - Марину Голд и Сашу Погорелову. Таким образом в проекте остались только двое - Саша Мудрая и Катя Лозовицкая.

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В 12 выпуске шоу они отправятся на остров Мадейра, а перед этим познакомятся с самым близким человеком главного героя.

Именно в следующую пятницу, 13 января, уже станет известно, кто из двух претенденток на сердце Алекса Топольского победит в шоу и станет его избранницей.

Как прошли свидания Топольского с финалистками в 11 выпуске

Первой на свидание пошла модель Катя. Все началось с ЗАГСа, где работают родители девушки. Позже они переместились в более уютную обстановку, где Алекса шокировали слова папы Кати о том, что она пошла на проект самореализоваться. Однако сама Лозовицкая сумела убедить Алекса, что он ей нравится и сейчас все изменилось.

Последней на свидание пошла Саша Мудрая. Знакомство с ее родителями было под угрозой срыва, ведь ее мама должна была улетать в отпуск. Однако Топольский сказал, что Саша ему очень близка, поэтому он хочет, чтобы ее отношения с мамой наладились, и привез ее прямо в здание, где проходила церемония роз.

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