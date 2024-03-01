Татьяна Литвинова рассказала, что полгода готовилась к операции.

Экс-судья проекта "МастерШеф" Татьяна Литвинова недавно сделала операцию по удалению новообразования. После этого врачи взяли новообразование на анализ по гистологии, чтобы определить, каким оно было - доброкачественным или злокачественным.

Как рассказала Литвинова в интервью Славе Демину, к счастью, это новообразование было доброкачественным, однако некоторые врачи не исключают, что оно может привести к онкологии.

"Кто-то говорит, что это может привести к изменениям клеток, а кто-то говорит, что нет. Я не знаю, кого слушать. Я знаю, что я не хочу с этим жить и хочу это решить. Пока у меня есть силы и время, я буду это делать. Я делаю выбор за свою жизнь", - сказала Литвинова.

Она добавила, что полгода решалась на операцию, потому что очень переживала. По словам ведущей, она вообще была удивлена, что столкнулась с этим.

К слову, Литвинова также рассказала, что еще до большой войны сделала пластику груди. Кроме того, ведущая отметила, что делала "уколы красоты".

Напомним, ранее экс-судья "МастерШеф" высказалась о мобилизации сына.

Вас также могут заинтересовать новости: