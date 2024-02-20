Певица поругала дочь и всю молодежь, которая не думает о своем здоровье.

Старшая дочь украинской певицы Оли Поляковой - Маша - попала в больницу. Об этом сообщила звездная мама на своей странице в Instagram и опубликовала диалог с дочкой в больничной палате.

"- Ваша любимая рубрика "Маша Полякова в больнице". Тебе не надоело, доця?

- Нет, а тебе?

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- А мне надоело очень сильно уже. Может, будем голову включать, доця?

- Может. В один день как-то мы ее включим", - сказала с улыбкой 19-летняя Маша.

Что именно произошло с дочкой - Оля не отметила, однако позже решила обратиться к молодежи с просьбой думать о том, что жизнь дается один раз.

"Я хочу сейчас обратиться к своей дочери Марии и ко всем детям взрослого возраста, которые думают, что они бессмертны, что они уже взрослые и могут делать все, что угодно. Я хочу вам сказать, что человеческий организм и тело - они хрупкие. Надо о себе думать, думать, понимаете? Потому что кажется, что там съешь что-то плохое - ничего страшного, выпьешь лишнего - ничего страшного, а это может плохо закончиться. Я вас прошу, молодые, думайте головой о своем здоровье. Потому что это может привести вас в лучшем случае просто в больничную палату, а в худшем - не буду говорить куда", - подчеркнула Оля.

Как сейчас чувстует себя Маша - пока неизвестно.

Напомним, недавно Маша Полякова тоже была в больнице. Тогда девушке делали операцию.

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