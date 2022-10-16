До войны мужчина был преподавателем, а после 24 февраля был вынужден взять в руки оружие.

Украинская телеведущая Лидия Таран показала своего брата Макара, который сейчас служит в рядах Вооруженных сил Украины и отметила, что он - ее персональный герой.

Таран рассказала, что до войны ее брат преподавал в университете китайский, английский и французский языки. Но после полномасштабного вторжения ему пришлось взять в руки оружие и встать на защиту родины.

"Мой персональный герой! Мой братик! Самый умный из известных мне людей. Более 20 лет преподавания в универе, китайский, английский, французский... Но теперь пришлось выучить язык гранатомета и лютой ненависти к врагу. Страшно горжусь и молимся за всех наших! С праздником, родное войско - наши ангелы-хранители", - написала телеведущая в Instagram. Видео дня

Реакция сети на брата Лидии Таран - защитника Украины

"Пусть возвращается для больших мирных дел"

"Пусть Бог пережет наших ангелов-хранителей"

"Скорейшей всем нам победы! Слава Украине"

"Брат просто супер"

Напомним, ранее ведущая ТСН Лидия Таран рассказала о страхе возвращаться в Украину и разрушенной квартире.

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