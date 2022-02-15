Завтра будет собран оргкомитет Евровидения, на которое будет приглашена Алина Паш / фото instagram.com/alinapash

Председатель правления "Общественного" Николай Чернотицкий прокомментировал скандал, разгоревшийся вокруг победительницы Национального отбора на Евровидение 2022 украинской певицы Алины Паш.

Свое заявление Чернотицкий опубликовал на своей странице в Facebook.

По его словам, после получения официального ответа от ГПСУ относительно справки Паш о посещении Крыма, будет собран оргкомитет Евровидения, на которое будет приглашена певица и принято соответствующее решение.

"Отдельно как председатель правления я буду обращаться в правоохранительные органы относительно предоставления поддельных документов. По моему мнению, мошенники не могут представлять Украину на Евровидении", - заявил глава "Общественного".

Напомним, 14 февраля Чернотицкий рассказал, что Киеву может угрожать дисквалификация из конкурса. Причина возможной дисквалификации в скандале, в котором могут увидеть политизированность.

"Если европейский вещательный союз найдет политизированность конкурса, к сожалению, может быть вообще такое, что Украина не будет представляться", - сообщил Чернотицкий. 

Скандал вокруг Евровидения 2022: что известно

Победительница национального отбора на Евровидение 2022 Алина Паш попала в скандал из-за посещения оккупированного Крыма в 2015 году.

Девушку обвинили в том, что она пересекла границу из России в Крым. В связи с этим она предоставила справку, доказывающую, что она не нарушала закона Украины. При этом активист Сергей Стерненко уверен, что этот документ - подделка.

Ранее певица говорила, что запрос на то, чтобы получить документ от ГПСУ, подавал ее помощник, он и отдавал справку представителям "Общественного". 

Впоследствии Алина рассказала, что самостоятельно обратилась в Пограничную службу Украины, чтобы ведомство выдало ей справку о законном посещении Крыма. Однако в ГПСУ сообщили, что справку певице не выдавали.

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