Председатель правления "Общественного" Николай Чернотицкий прокомментировал скандал, разгоревшийся вокруг победительницы Национального отбора на Евровидение 2022 украинской певицы Алины Паш.
Свое заявление Чернотицкий опубликовал на своей странице в Facebook.
По его словам, после получения официального ответа от ГПСУ относительно справки Паш о посещении Крыма, будет собран оргкомитет Евровидения, на которое будет приглашена певица и принято соответствующее решение.
"Отдельно как председатель правления я буду обращаться в правоохранительные органы относительно предоставления поддельных документов. По моему мнению, мошенники не могут представлять Украину на Евровидении", - заявил глава "Общественного".
Напомним, 14 февраля Чернотицкий рассказал, что Киеву может угрожать дисквалификация из конкурса. Причина возможной дисквалификации в скандале, в котором могут увидеть политизированность.
"Если европейский вещательный союз найдет политизированность конкурса, к сожалению, может быть вообще такое, что Украина не будет представляться", - сообщил Чернотицкий.
Скандал вокруг Евровидения 2022: что известно
Победительница национального отбора на Евровидение 2022 Алина Паш попала в скандал из-за посещения оккупированного Крыма в 2015 году.
Девушку обвинили в том, что она пересекла границу из России в Крым. В связи с этим она предоставила справку, доказывающую, что она не нарушала закона Украины. При этом активист Сергей Стерненко уверен, что этот документ - подделка.
Ранее певица говорила, что запрос на то, чтобы получить документ от ГПСУ, подавал ее помощник, он и отдавал справку представителям "Общественного".
Впоследствии Алина рассказала, что самостоятельно обратилась в Пограничную службу Украины, чтобы ведомство выдало ей справку о законном посещении Крыма. Однако в ГПСУ сообщили, что справку певице не выдавали.