По его словам, "Общественное" ожидает официального ответа ГПСУ.

Председатель правления "Общественного" Николай Чернотицкий прокомментировал скандал, разгоревшийся вокруг победительницы Национального отбора на Евровидение 2022 украинской певицы Алины Паш.

Свое заявление Чернотицкий опубликовал на своей странице в Facebook.

По его словам, после получения официального ответа от ГПСУ относительно справки Паш о посещении Крыма, будет собран оргкомитет Евровидения, на которое будет приглашена певица и принято соответствующее решение.

"Отдельно как председатель правления я буду обращаться в правоохранительные органы относительно предоставления поддельных документов. По моему мнению, мошенники не могут представлять Украину на Евровидении", - заявил глава "Общественного".

Напомним, 14 февраля Чернотицкий рассказал, что Киеву может угрожать дисквалификация из конкурса. Причина возможной дисквалификации в скандале, в котором могут увидеть политизированность.

"Если европейский вещательный союз найдет политизированность конкурса, к сожалению, может быть вообще такое, что Украина не будет представляться", - сообщил Чернотицкий.

Скандал вокруг Евровидения 2022: что известно

Победительница национального отбора на Евровидение 2022 Алина Паш попала в скандал из-за посещения оккупированного Крыма в 2015 году.

Девушку обвинили в том, что она пересекла границу из России в Крым. В связи с этим она предоставила справку, доказывающую, что она не нарушала закона Украины. При этом активист Сергей Стерненко уверен, что этот документ - подделка.

Ранее певица говорила, что запрос на то, чтобы получить документ от ГПСУ, подавал ее помощник, он и отдавал справку представителям "Общественного".

Впоследствии Алина рассказала, что самостоятельно обратилась в Пограничную службу Украины, чтобы ведомство выдало ей справку о законном посещении Крыма. Однако в ГПСУ сообщили, что справку певице не выдавали.

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