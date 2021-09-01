По словам журналиста, российский рэпер прислал ему аудисообщение в соцсети.

Журналист Дмитрий Гордон утверждает, что скандальный российский рэпер Моргенштерн сам попросил его об интервью с ним.

Об этом Гордон рассказал в эфире канала "Украина 24".

По его словам, россиянин прислал ему в "личку" в Instagram голосовое сообщение с соответствующей просьбой.

"Текст примерно такой: Я ваш фанат. Я смотрю ваши программы. А давайте запилим интервью?", - рассказал он.

Гордон при этом высказался о запрете Моргенштерну на въезд в Украину, высказав недоумение по этому поводу.

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"СБУ запретила ему въезд в Украину. Мне было интересно разобраться, почему. Он не был в Крыму, не поддерживал ни одного антиукраинское высказывание. Мы разобрались с ним в этом", - утверждает Гордон.

"В общем, взвесив все "за" и "против" - "против" особенно не было, он мне интересен - и я решил: да", - добавил Гордон, уточнив, что интервью решили проводить в Стамбуле.

На интервью Моргенштерн прилетел на собственном самолете с женой, ее и своими родственниками, а также охраной. Гордон утверждает, что на полет тот потратил большие деньги. "Добрейшей души человек, талантливейший", - утверждает журналист.

Как сообщал УНИАН, в этом же интервью Моргенштерн ответил на вопрос Гордона "чей Крым?".

Автор: Иван Бойко