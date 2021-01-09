Легендарная итальянская актриса поделилась новым снимком со стильной фотосессии.

Итальянская актриса Моника Беллуччи опубликовала в Instagram новый снимок своего роскошного образа.

Читайте такжеМоника Беллуччи порадовала поклонников архивным снимкомАктриса поделилась кадром с фотосессии. На черно-белом фото Беллуччи предстала в роскошном платье с глубоким декольте, которое подчеркнуло грудь актрисы, и длинных перчатках. Волосы актрисы уложены в объемную прическу.

В качестве украшений актриса надела колье и сережки от cartier.

На лице у звездной актрисы насыщенный профессиональный макияж с акцентом на глаза.

В подписи под фото Беллуччи пожелала всем наслаждаться выходными.

Автором снимка, сделанного для журнала Sorbet, стала немецкий фешн-фотограф Эллен фон Унверт. Она получила популярность, когда сняла Клаудиу Шиффер для рекламы джинсов Guess?. Большинство работ Эллен посвящено эротической женственности.

Поклонники актрисы засыпали ее комплиментами в комментариях под постом.

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Автор: Ирина Погорелая