Певица явно переборщила с процедурами красоты.

Молчунья Анна Седокова, которая родилась в Киеве, но укатила в РФ и трусливо избегает темы полномасштабной войны в Украине, стала объектом насмешек. На новых фото, которые появились в сети, певица не смогла скрыть последствий неудачных процедур.

Лицо Седоковой сильно изменилось, однако предательница продолжает сниматься в российских шоу. Певица настолько "перетянула" кожу, что когда она пытается проявлять эмоции, то ее брови неестественно поднимаются вверх.

Сеть хохочет из-за "нового" лица Седоковой. Молчунью даже сравнили с Гринчем, популярным вымышленным персонажем, который пытался украсть Рождество.

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Реакция пользователей на новое фото Седоковой

"Филлерные щеки … В профиль особенно жутковато смотрится"

"Лицо натянула, подбородок обрезала, превратилась в чучело"

"Была простушкой, ею и осталось, только еще хуже сделала"

"Отвратительная, совсем на себя не похожа теперь".

Напомним, ранее Седокова впервые за долгое время показала младшую дочь, с которой не живет.

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