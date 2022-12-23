Маленькая Моника живет с отцом в Америке.

Опальная певица Анна Седокова в честь своего 40-летия показала совместное фото с младшей дочерью Моникой. До этого она не публиковала снимки ребенка, так как отец девочки запрещал это делать.

Монике сейчас уже 11 лет, она живет с отцом в Америке. Известно, что Седокова долгое время судилась с бизнесменом Максимом Чернявским за опеку над ребенком. Однако суд все же ограничил певицу в родительских правах.

В частности, ей запрещено выкладывать фото с дочкой в соцсетях. Однако сейчас Белявский, видимо решил поздравить экс-супругу с днем рождения и позволил ей показать фото с Моникой.

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Стоит отметить, что у Анны Седоковой трое детей от разных мужчин - Алина Белькевич, Моника Белявская и Гектор Комаров. Старшая дочь и сын живут вместе с певицей и ее новым мужем, баскетболистом Янисом Тиммой.

Что Анна Седокова говорит о войне в Украине

Певица до сих пор молчит о войне в Украине. Она продолжает транслировать свою личную жизнь в соцсетях, обсуждать секс с мужем и прочее.

Недавно она побывала на юбилее свадьбы Джигана и Оксаны Самойловой. К слову, несмотря на то, что Джиган родом из Одессы, он поддерживает Россию.

Также Седокова недавно отдыхала в Париже, где даже оголилась на улице.

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