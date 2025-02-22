Лили Филлипс показала первое фото в новом статусе.

Британская модель OnlyFans (платформы для интимного контента) Лили Филлипс, которая в декабре прошлого года установила рекорд и переспала со 101 мужчиной за день, объявила о беременности. Это первый ребенок у 26-летней девушки.

О своем новом статусе и будущем пополнении звезда OnlyFans сообщила на своей странице в Instagram. Лили опубликовала пост, который дополнила фотографией и продемонстрировала свой округлый животик.

Срок беременности модель не раскрыла. На другом кадре британка показала несколько положительных тестов на беременность, чем подтвердила, что скоро впервые станет мамой.

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"Секрет раскрыт. Малыш Филлипс 2025", - написала под снимками звезда секс-эксперимента.

В комментарии для блогера Тревора Уэллеса девушка рассказала, что забеременела она после эксперимента в декабре. Филлипс через несколько дней после своего "марафона" обнаружила внутри себя разорванный презерватив, который не заметила сразу, сообщила звезда на ролике, который распространили в Instagram. Он остался от одного из партнеров. Личность отца установить она не может.

К слову, рекорд модели принес ей популярность в сети. Ее имя разлетелось по мировым таблоидам, а количество подписчиков в соцсетях значительно возросло.

Напомним, ранее турецкая модель хотела повторить опыт Филлипс и переспать со 100 мужчинами в прямом эфире. Однако девушку задержала полиция и раскрыла, в чем ее обвиняют.

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