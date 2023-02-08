Виктория Апанасенко призналась - она хотела, чтобы Анна Линникова заговорила о войне, но та решила не высказывать свое мнение, и это тоже можно считать позицией.

Виктория Апанасенко, которая в 2023 году приняла участие в международном конкурсе красоты "Мисс Вселенная", в интервью Анне Олицкой рассказала подробности конфликта с россиянкой Анной Линниковой за кулисами.

Оказалось, представительница страны-агрессора подкараулила украинку за завтраком в отеле, и предложила ей сделать общее фото якобы в знак дружбы. Девушка сразу уточнила, что это было требование ее оргкомитета.

"Организаторы делали все возможное, чтобы конфликта не было. Конфликт начался с того времени, когда приехала "Мисс Россия". Первое, что она предложила - это сделать френдли-фото. Для меня это был шок, если честно. Я с ней не общалась и не планировала общаться", - вспоминает Виктория Апанасенко.

Она сказала, что у Линниковой не было какого-то злого посыла, она не грубила и не угрожала, однако о войне, которую развязала ее страна, говорить не захотела:

"Это не был какой-то злой посыл или что-то такое. Это было во время завтрака в отеле. Она просто подошла и сказала: "Можем ли мы сделать френдли-фото? Было бы отлично, если бы мы вместе были за мир". Я спросила, поддерживает ли она войну в Украине. Она ничего не ответила по этому поводу. Только сказала: "Ну было бы хорошо… Просто оргкомитет сказал мне…"

Напомним, "Мисс Украина Вселенная" ответила, как восприняла появление россиянки на конкурсе.

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