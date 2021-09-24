Оказалось, примадонна получает совсем не "нищенскую" помощь от российского государства.

Скандальный российский критик Сергей Соседов опроверг слова Лолиты о "нищенской" пенсии Аллы Пугачевой. Оказалось, примадонна получает не так уж и мало. Это сильно возмущает критика, ведь пенсия артистов не должна быть больше выплат для обычных работяг.

Настоящий размер пенсии Пугачевой Соседов раскрыл российскому изданию Teleprogramma.

По словам критика, артисты и так имеют солидный доход от гастролей и выступлений на корпоративах. Многие певцы и певицы не платят налоги со всех своих гонораров, поэтому едва ли они достойны большой пенсии. Соседов считает, что и Пугачева получает от РФ слишком много.

Скандальный крик подсчитал пенсию примадонны и утверждает, что она получает примерно 20 тысяч гривень (около 53 тысяч рублей). Часть денег ей начисляют за звание народной артистки, еще часть пенсии составляет награда за прочие заслуги. Поэтому, заявил Соседов, Пугачевой грех жаловаться на "нищенские" выплаты.

"Я не считаю, что артисты должны получать такую большую пенсию. Они могут, конечно, иметь другую, не как у простых людей, зарплату за свою работу. У артистов, как известно, очень хорошие гонорары. Они могут копить деньги. А пенсия — это другое. Пенсия не должна рассчитываться из гонораров", - гневно заявил критик.

Соседова возмущает, что власти РФ трепетно относятся к звездам и дают им большие пенсии, хотя они и так обогатились за счет концертов и баснословных гонораров. Критик привел в пример пенсию своей мамы, которая работала в две смены и получает в половину меньше, чем Пугачева.

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Автор: Полина Кузенко