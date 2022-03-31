Сейчас звездная мама со своими детьми находится за границей.

Украинская певица Оля Полякова рассказала, что во время отдыха на Шри-Ланке ее младшая дочь Алиса пожаловалось на то, что у нее болит в груди. Такой симптом был связан, скорее всего, с тревогой.

Это произошло 16 февраля, а уже 24 февраля началась война в Украине. Видимо, девочка предчувствовала ее, поэтому не хотела уезжать со Шри-Ланки.

"Мы как раз 16 февраля приехали со Шри-Ланки. И мой младший ребенок Алиса, когда мы уезжали оттуда, она говорила: "У меня очень болит в груди. Мама, я что-то предчувствую. Давай не поедем отсюда, давай останемся на Шри-Ланке", - рассказала Полякова в программе "Звездный путь".

Кроме того, Полякова отметила, что сейчас находится за границей, а ее муж Вадим пошел в терроборону защищать нашу страну.

Напомним, ранее Полякова рассказала, что у ее старшей дочери Маши начались панические атаки.

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