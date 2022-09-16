Певица сообщила о смерти отца.

Украинская певица и экс-участница женской группы "ВИА Гра" Миша Романова сообщила о трагедии в семье. Вчера, 15 августа, не стало ее отца.

"Вчера ушел из жизни мой отец… Война убивает все, что дороже всего… Спасибо, мой папа, за все! Я очень эмоциональная, но я держу себя в руках. Я люблю тебя", - написала Романова, добавив хештег "Херсон".

Коллеги певицы и ее поклонники выразили ей свои соболезнования.

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"Это очень больно. Держитесь", "Прими мои соболезнования", "Сочувствую, земляки. Мы тоже из Херсона. Это тяжелая потеря. Дай Бог, сил вам это пережить", "Он пошел в лучший мир, пусть Бог примет его в свои объятия", - пишут поклонники в комментариях.

Отметим, отец Миши Романовой умер в оккупированном Херсоне. В начале войны звезда предлагала семье выехать из города, но они отказались из-за страха быть расстрелянными по дороге.

Напомним, ранее известная украинская актриса Ирина Мохова поддержала в войне Россию.

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