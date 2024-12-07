Популярный украинский музыкант, экс-участник группы "Коррупция" Миша Крупин, который ранее ответил, где хочет служить, впервые за долгое время заговорил о личной жизни. Артист рассказал о своих детях и как часто общается с ними.
В интервью для издания "Фокус" знаменитость рассказал, что сейчас большую часть своей жизни он проводит в Харькове, откуда родом. Там, судя по его словам, живет и его дочь от второго брака. Следовательно, звездному отцу удается часто видеться и проводить время с девочкой. Исполнитель рассказал, что дочь является преданной фанаткой папы и слушает все его композиции.
А вот ситуация с сыном от первых отношений несколько отличается. Дело в том, что парень с 2016 года живет в Израиле и служит там в армии. Поэтому, вероятно, родные виделись давно. Однако это не мешает им поддерживать связь даже на расстоянии.
"Моя дочь живет рядом со мной, поэтому видимся часто. Она очень любит мое творчество, первая слушает и учит новые песни. Сын сегодня звонил - я спал. А вообще общаемся часто, он в Израиле, служит в армии", - поделился Крупин.
Также музыкант прокомментировал и свою будущую службу в рядах ВСУ. Как известно, в июле 43-летний певец заявил, что решил стать военным. Это было его добровольное решение. Сейчас Миша проходит ВВК и отметил, что есть некоторые вопросы со здоровьем, которые пока задерживают процесс присоединения к армии.
"Сейчас идет рассмотрение моей пригодности к службе. Есть вопросы, которые задерживают процесс", - добавил знаменитость.
К слову, Крупин женился на первой жене в 20 лет. Пара развелась, а причиной разрыва исполнитель называл то, что семейная жизнь мешала его творчеству. У супругов родился сын, а также Миша стал приемным отцом для дочери первой жены, но сейчас он не общается с девушкой.
Во втором браке артиста родилась дочь. Однако с ее мамой отношения также не сложились и о разрыве пары стало известно в 2022 году. С последней женой певец не хотел разводиться, однако женщина решила иначе.
Напомним, ранее Миша Крупин ответил, что бы сказал предателю Бардашу при встрече. Музыкант вспомнил, каким был его последний разговор с продюсером, который сбежал в РФ.