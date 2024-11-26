Миша Кацурин продемонстрировал, как исполняет песню его любимая и дочь.

Муж известной украинской певицы Нади Дорофеевой - ресторатор, музыкант и кулинар Миша Кацурин - рассказал, как создавался хит артистки "Гість". Он показал, как записывал композицию со своей дочерью - 8-летней Александрой.

Избранник знаменитости в своем Instagram опубликовал два видео, одно из которых было записано несколько месяцев назад. В своем телефоне он нашел архивную аудиозапись. Оказалось, что это первая версия композиции, которую он записывал со своей дочерью.

На аудиозаписи слышно, что сам Миша играет на гитаре и поет строки из трека, а девочка подпевает папе. Именно так и была создана песня, которая совсем скоро стала хитом и вошла в первый сольный альбом Дорофеевой "Хартбит". В результате у Александры и Кацурина получился трогательный дуэт, а Надежда стала исполнительницей композиции, над которой работали ее родные.

Не секрет, что в последнее время Надя пишет почти все свои треки в соавторстве с мужем. Поэтому, можно сказать, он также причастен к ее успеху. В пятницу, 25 ноября, "Гість" зазвучала в киевском Дворце Спорта на первом большом сольном концерте артистки.

Тогда в унисон с певицей композицию пели почти 10 тысяч присутствующих на концерте. Кацурин также обнародовал фрагмент с выступления Надежды и показал, как уже Дорофеева исполняет свой хит перед поклонниками. Ресторатор в подписи к кадрам выразил гордость за любимую.

"Эволюция песни. Это первая версия, сыгранная на диване и записанная на диктофон. Поет не Надя, поет Саша. А это последняя версия. Поет уже не Саша и это уже не диван. Надя, горжусь ужасно", - растрогал Миша.

К слову, музыкант, кроме Александры, воспитывает также 3-летнего сына Ивана от первой жены - дизайнера и бизнесвумен Даши Кацуриной. Надя и Миша находятся в отношениях почти три года. В прошлом году они заключили официальный брак.

Напомним, ранее Надя Дорофеева растрогала первой за долгое время встречей с мамой. Женщина приехала поддержать звездную дочь во Дворец Спорта.

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