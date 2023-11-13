Женщина очень тяжело переживала крах семьи.

Украинская представительница на конкурсе "Мисс Вселенная 2023", певица и волонтер Ангелина Усанова рассказала о подробностях краха своего брака. Семью Ангелины разрушила ее подруга. Об этом 26-летняя украинка рассказала в интервью KP.UA.

Женщина была шокирована изменой мужа и подруги и даже задумывалась о самоубийстве. Ангелина вспомнила, что ее самооценка на тот момент была разрушена.

Она добавила, что семейный крах произошел во время эпидемии коронавируса. Тогда женщина приехала в столицу Украины, а ее муж пользовался моментом и начал встречаться с подругой. Предатели впоследствии поженились. "Меня выгнали из дома", - отметила она.

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Усанова добавила, что в тот момент спасти ее состояние помогла поддержка людей. Немалых усилий приложил профессиональный психолог и забота мамы. Теперь она советует тем, у кого произошла тяжелая жизненная ситуация, не закрываться в себе, а искать нужных людей. Также занятия музыкой окончательно вытащили женщину из психологической ямы.

"Помню, как мне позвонила мама и сказала: "А думала ли ты, скольким людям можешь помочь? А думала ли ты, как много людей были бы рады с тобой встретиться в этой жизни? "Как-то так она это сказала, что эти слова прозвучали словно из будущего. Потом я работала с психологом. Но самое главное, пожалуй, что мне помогло - это музыка. Я начала петь о том, что мне болит. И вместо того, чтобы держать боль в себе, я начала его выписывать в тексты, распевать. Любовь к музыке меня и спасла", - поделилась Усанова, которая пока не думает о новых отношениях.

Что известно об Ангелине Усановой

Ангелина Усанова родом из Киева. Вскоре она представит Украину на международном конкурсе "Мисс Вселенная 2023" 18 ноября 2023 года в Сан-Сальвадоре.

Усанова пишет песни, посвященные темам мира, экологии и любви. После окончания учебы в аширамах в Австрии и Индии она стала профессионально заниматься йогой.

Ранее УНИАН писал, что на конкурсе "Мисс Вселенной" пытались "подружить" украинку и россиянку.

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