В начале прошлого года артиста госпитализировали с коронавирусом.

Звезда фильмов "Служебный роман", "Вокзал для двоих" и "Курьер", 87-летний известный советский актер грузинского происхождения Олег Басилашвили повторно заразился коронавирусом и рассказал, как себя чувствует.

"Я не болею, это ерунда все, у меня и симптомов никаких нет. Просто носитель. Все в порядке, никаких изменений не чувствую", – заявил он, передает kp.ru.

Актер уже несколько месяцев находится на самоизоляции на даче и точно не знает, как снова заразился: "Все равно какое-то общение происходит – видимо, кто-то приезжал и привез".

Как пишет blitz.plus, Басилашвили чувствует себя хорошо.

"Весь земной шар болен и сходит с ума, я в том числе. Так что ничего страшного со мной не происходит. Я уже болел коронавирусом, сейчас, видимо, опять подцепил. Температура нормальная, признаков заболевания нет, нахожусь дома", – отметил артист.

Напомним, в начале января 2021 года сообщалось, что Басилашвили госпитализировали с коронавирусом.

Читайте также "Чуда не случилось": умер звезда сериала "Кухня", ему было 43 года Олег Басилашвили: чем известен актер

Родился в Москве 26 сентября 1934 года.

Широкую известность Басилашвили принесли роли в кинофильмах режиссера Эльдара Рязанова "Служебный роман", "Вокзал для двоих" и режиссера Георгия Данелия "Осенний марафон".

Вас также могут заинтересовать новости: