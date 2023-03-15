Михаил Поплавский недавно провел день открытых дверей в Киевском национальном университете культуры и искусств. Мероприятие обернулось бурным обсуждением из-за "острой" фразы ректора.

Певец и ректор Киевского национального университета культуры и искусств Михаил Поплавский попал в неприятную ситуацию. В сеть слили видео, где он во время дня открытых дверей общался с абитуриентами.

Одна девушка из зала спросила о кейтеринге на мероприятии и уточнила, будут ли угощать гостей варениками, на что Поплавский ответил: "Посмотри на себя, еще вареники тебе".

Такая фраза вызвала у присутствующих возмущение.

Видео дня

Затем один из гостей задал Михаилу Поплавскому вопрос: "Как вы можете называть свой университет самым современным, если его ректор называет своих студенток "телками" и "малыми"?"

Поплавский начал утверждать, что такого никогда не было, однако публика уличила его во лжи. Тогда звездный ректор оправдался и назвал вопрос "провокацией".

"Это же провокация! Меня не за что критиковать вообще. Я чистый пиарщик. Если скандала нет, я его придумаю. Мы сейчас не говорим, уважение или не уважение", - сказал со сцены Поплавский.

Реакция соцсетей

"Мерзкий дед"

"Не знаю насколько безысходной должна быть ситуация, чтобы поступить в это ПТУ"

"При его статусе употреблять слово "телки"... У нас в стране есть институт репутации?"

"Вопрос в том, что за люди туда поступают и какая у них мотивация? Это путь к эскорт-индустрии или что?"

"Как он в своем возрасте и при своей известности может себе такое позволять? Позорище!"

Напомним, Кароль получила руководящую должность в университете Поплавского.

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