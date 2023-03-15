Певец и ректор Киевского национального университета культуры и искусств Михаил Поплавский попал в неприятную ситуацию. В сеть слили видео, где он во время дня открытых дверей общался с абитуриентами.
Одна девушка из зала спросила о кейтеринге на мероприятии и уточнила, будут ли угощать гостей варениками, на что Поплавский ответил: "Посмотри на себя, еще вареники тебе".
Такая фраза вызвала у присутствующих возмущение.
Затем один из гостей задал Михаилу Поплавскому вопрос: "Как вы можете называть свой университет самым современным, если его ректор называет своих студенток "телками" и "малыми"?"
Поплавский начал утверждать, что такого никогда не было, однако публика уличила его во лжи. Тогда звездный ректор оправдался и назвал вопрос "провокацией".
"Это же провокация! Меня не за что критиковать вообще. Я чистый пиарщик. Если скандала нет, я его придумаю. Мы сейчас не говорим, уважение или не уважение", - сказал со сцены Поплавский.
Реакция соцсетей
- "Мерзкий дед"
- "Не знаю насколько безысходной должна быть ситуация, чтобы поступить в это ПТУ"
- "При его статусе употреблять слово "телки"... У нас в стране есть институт репутации?"
- "Вопрос в том, что за люди туда поступают и какая у них мотивация? Это путь к эскорт-индустрии или что?"
- "Как он в своем возрасте и при своей известности может себе такое позволять? Позорище!"
Напомним, Кароль получила руководящую должность в университете Поплавского.