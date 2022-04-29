Игра началась с гимна Украины, который трогательно исполнила певица Michelle Andrade.

Сегодня, 28 апреля, в Загребе, Хорватия, состоялся уже пятый благотворительный футбольный матч киевского "Динамо" из серии Match for peace #StopWarInUkraine. Соперником подопечных Мирча Луческу на этот раз стал хорватский клуб "Динамо Загреб".

Матч завершился вничью со счетом 2:2.

Игра началась с гимна Украины, который трогательно исполнила певица Michelle Andrade.

В перерыве между таймами Michelle Andrade для тысяч гостей стадиона и телезрителей уже спела легендарную стрелковое песню, которая стала символом украинского сопротивления и героизма в войне с рф, – "Ой у лузі червона калина".

Традиционно, организацией выступлений занималась команда 1+1 media и Департамент больших шоу, режиссерами мероприятия являются TRI Directions — Наталья Лысенкова, Наталья Ровенская и Мария Григоращенко, которые известны своими постановками для всемирно известных артистов.

Комментировали матч для украинских зрителей спортивные журналисты Владимир Зверов и Александр Мельниченко.

Вырученные от продажи билетов деньги, а также донаты, которые поступали на протяжении телевизионной трансляции, будут направлены на решение крупнейших гуманитарных проблем, возникших из-за полномасштабной войну рф в Украине. В частности, средства непосредственно попадут на счета Министерства социальной политики Украины и пойдут на удовлетворение продовольственных потребностей и обустройство мест размещения беженцев и граждан, которые в связи с боевыми действиями покинули место своего проживания, обеспечение их одеждой и обувью, предоставление лекарств и медицинских препаратов; обеспечение населения товарами первой необходимости, предоставление одноразовой денежной помощи, удовлетворение других первоочередных потребностей жизнедеятельности человека и тому подобное.

Следующий матч в рамках благотворительной инициативы Match for peace #StopWarInUkraine состоится в среду, 4 мая, в Швейцарии с ФК "Базель". Как и ранее, в Украине событие будут транслировать вещатели 2+2, 1+1 International, Динамо Киев TV, М1, платформы онлайн-телевидения 1+1 Video, Киевстар ТВ, Vodafone TV, YouTube-каналы FootballHub, "Динамо", ТСН и УНИАН. А подробная информация относительно запланированных мероприятий размещена на специальном сайте события по этой ссылке..

Инициаторы проекта Match for peace #StopWarInUkraine — футбольный клуб "Динамо" и один из крупнейших медиа-холдингов в Восточной Европе 1+1 media. Проект реализуется при содействии Министерства иностранных дел Украины, Министерства культуры и информационной политики Украины и Министерства социальной политики Украины. Соорганизатором благотворительного тура является Максим Радуцкий.

Все финансовые расходы в рамках проекта покрывает футбольный клуб "Динамо Киев".

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