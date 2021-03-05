Турецко-немецкая актриса Мерьем Узерли, которая 8 января родила вторую дочь, активно ведет страницу в Instagram и радует поклонников.
Читайте такжеЗвезда "Великолепного века" Мерьем Узерли показала новое фото новорожденной дочкиАктриса поделилась снимками со стильной фотосессии.
На фото звезда сериала "Великолепный век" позировала в классическом черном костюме под который надела красно-черный корсет и в красных туфлях на шпильке. Узерли нанесла нюдовый макияж с акцентом на глаза. Волосы Мерьем распущены и красиво уложены.
Актриса никак не подписала новые фото.
Автором новой фотосессии Узерли выступил фотограф из Берлина Педро Да Сильва.
Поклонники актрисы пришли в восторг от ее образа и засыпали звезду комплиментами.
В Украине актриса известна по роли Хюррем-султан в сериале "Великолепный век".
Вас также могут заинтересовать новости
- Помолодевшая звезда "Великолепного века" предстала в домашнем луке
- В легком платье и сапогах: звезда "Великолепного века" предстала в нежном образе
- "Роксолана" Мерьем Узерли показала округлившийся живот (фото)
- На прогулке: звезда "Великолепного века" Мерьем Узерли выложила новое беременное фото
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram