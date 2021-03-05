В декрете актриса продолжает делится с поклонниками студийными снимками.

Турецко-немецкая актриса Мерьем Узерли, которая 8 января родила вторую дочь, активно ведет страницу в Instagram и радует поклонников.

Читайте такжеЗвезда "Великолепного века" Мерьем Узерли показала новое фото новорожденной дочкиАктриса поделилась снимками со стильной фотосессии.

На фото звезда сериала "Великолепный век" позировала в классическом черном костюме под который надела красно-черный корсет и в красных туфлях на шпильке. Узерли нанесла нюдовый макияж с акцентом на глаза. Волосы Мерьем распущены и красиво уложены.

Актриса никак не подписала новые фото.

Автором новой фотосессии Узерли выступил фотограф из Берлина Педро Да Сильва.

Поклонники актрисы пришли в восторг от ее образа и засыпали звезду комплиментами.

В Украине актриса известна по роли Хюррем-султан в сериале "Великолепный век".

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Автор: Ирина Погорелая