Melovin отметил, что получает доход не только от концертов и роялти с песен.

Популярный украинский певец Константин Бочаров, более известный как Melovin, рассказал о своих заработках во время войны. Знаменитость объяснил, изменились ли они после 24 февраля 2022 года и ответил, что приносит ему доход сейчас.

В интервью Маше Ефросининой в проекте "Экзамен. Новая реальность" исполнитель заявил, что его заработки, как и большинства украинских звезд существенно изменились. Однако, если многие артисты говорят, что доход уменьшился, то у Бочарова ситуация другая. По его словам, заработки выросли, но не благодаря концертам, потому что их стало меньше, а благодаря роялти с песен.

Кроме того, Константин монетизирует свой бренд Melovin всеми возможными путями. В частности, он создавал курсы, продает фирменную продукцию и даже запускал авторский марафон.

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"Всегда можно что-то придумать. У меня они (заработки - УНИАН) стали больше. Есть роялти, в моем случае (это ощутимые деньги - УНИАН). Есть мерч, у меня есть сайт, я выпускаю продукцию. Я создаю что-то вокруг своего имени. Я даже марафоны делал. Я хотел поделиться опытом, тем как я работал, как я добывал свое что-то, как я мыслил в этот момент. Я выпустил дневник ментального здоровья", - поделился артист.

Melovin не скрывает, что ему нравится заниматься бизнесом, иногда даже таким, который не связан с его творчеством. Певец создал собственный бренд духов, которые должны были появиться в продаже в 2022 году. Однако война помешала этому. Пока что эта идея музыканта на паузе и сейчас он занимается созданием бальзамов для губ.

"У меня был опыт выпуска собственных духов и создавал их также сам. Как раз перед войной я должен был запускать свой бренд "Дом одинокой звезды" с нишевой парфюмерией, и произошло то, что произошло. Я вернусь обязательно, сейчас я уже готовлю бальзам для губ", - рассказал Бочаров.

Напомним, ранее Melovin рассказал о своем алкоголизме, который вызвал тяжелую болезнь. Певец признался, что употреблял алкоголь в больших количествах и ни один день не проходил без него.

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