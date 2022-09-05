Недавно состоялась онлайн-церемония награждения музыкальной премии YUNA-2022, где певец не получил ни одной номинации и победы.

Журналист портала "МУЗВАР" Юлиан Новак эксклюзивно пообщался с MELOVIN. Артист прокомментировал то, что на премии YUNA-2022 не получил ни одной номинации или награды. Так, исполнитель песни "Вітрила" отметил, что очень ценит свои статуэтки, но не расстраивается, когда не попадает в номинанты и победители музыкальных премий.

У него уже есть определенные награды, которые, признается артист, пришлось прятать во время боевых действий на Киевщине.

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"Я все спрятал, забрал с подоконника, спрятал в амбар, а то если что-то ударит – то чтобы ничего не разлетелись... Премия – это приятный бонус. Но мне кажется, что артисту не нужны оценки. Когда-то я не понимал фразы Jamala, она сказала на премии YUNA, что пишет музыку для себя. Помню, сижу тогда после "Х-фактора", я был впервые на премии, и думаю: "А как это так? Что, так можно?" Сейчас понимаю, что также поддерживаю эту фразу. Я не делаю свое творчество, в глобальном плане, для фанов, для слушателя. Для меня творчество – это психологическое искусство", - резюмировал MELOVIN.

Напомним, MELOVIN озвучил свое мнение по поводу русского языка и песен.

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