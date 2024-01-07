У отца Валерия и Константина осложнения после коронавируса.

Отец Валерия и Константина Меладзе попал в больницу. Как сообщают росСМИ, 90-летний Шота Константинович оказался на больничной койке из-за плохого самочувствия.

Отмечается, что мужчина стал плохо себя чувствовать после коронавируса, который он тяжело перенес. Вирус дал осложнения, от которых сейчас отец известных братьев мучается.

К слову, Валерий, хоть и старается редко появляться в стране-агрессор, все же отменил все концерты в Европе и прилетел к отцу. А вот Константина рядом с родителем нет, потому что последнее время он живет в Испании.

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Стоит отметить, что последние несколько лет братья Меладзе не появляются вместе на публике так часто, как делали это ранее. Судя по всему, их пути разошлись еще в начале полномасштабного российского вторжения в Украину, когда Валерий сразу же призвал остановить войну, а Константин выбрал для себя молчаливую позицию.

При этом вскоре Меладзе-младший "переобулся". Сейчас его позиция по войне достаточно неоднозначная, за что его недолюбливают ни в Украине, ни в России.

К тому же недавно стало известно о том, что в РФ Валерия Меладзе угрожают "наказать рублем" за позицию насчет Украины. У него хотят конфисковать имущество.

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