По информации СМИ, невестка Елизаветы II Меган Маркл беременна второй раз и намерена уехать от принца Гарри после ссоры. Отмечается, что герцогиня решила некоторое время пожить уединенно в другой стране.
Как пишет РБК-Украина со ссылкой на мексиканский журнал Elle, Меган собирается некоторое время уединенно пожить в Мексике. И отправится она туда без мужа. Супруги якобы рассорились накануне выборов президента США.
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Источник, близкий к паре, говорит, что Маркл собиралась сделать ряд публичных заявлений после того, как они с Гарри призвали американцев идти на выборы. Но вмешательство влиятельной пары в политический процесс вызвало негодование в обществе. Гарри отказался дальше принимать в этом участие, но Меган это очень разозлило.
По данным издания Меган планирует поездку на мексиканский курорт Лос-Кабос. Муж останется дома в Лос-Анджелесе, а с кем будет их полуторагодовалый первенец Арчи пока неизвестно.
"Гарри не может последовать за Меган из-за проблем с документами и в связи с вопросами безопасности, но друзья надеются, что за то время, что супруги проведут в разлуке, принц получит возможность заново оценить, был ли его отказ от жизни в качестве высокопоставленного члена королевской семьи хорошим решением", - сообщает источник.
Поговаривают, что Гарри все чаще приходит к выводу, что решение отказаться от выполнения королевских обязанностей и переезд в США были ошибкой.
Ранее сообщалось, что бабушка принца Гарри королева Елизавета II готовится к передаче престола. Стало известно, когда это произойдет, и кто станет следующим британским монархом.
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