СМИ сообщают, что Меган Маркл поссорилась с принцем Гарри из-за выборов в США.

По информации СМИ, невестка Елизаветы II Меган Маркл беременна второй раз и намерена уехать от принца Гарри после ссоры. Отмечается, что герцогиня решила некоторое время пожить уединенно в другой стране.

Как пишет РБК-Украина со ссылкой на мексиканский журнал Elle, Меган собирается некоторое время уединенно пожить в Мексике. И отправится она туда без мужа. Супруги якобы рассорились накануне выборов президента США.

Читайте такжеПринц Гарри и Меган Маркл снялись в первой официальной фотосессии после "мегзита" (фото)

Источник, близкий к паре, говорит, что Маркл собиралась сделать ряд публичных заявлений после того, как они с Гарри призвали американцев идти на выборы. Но вмешательство влиятельной пары в политический процесс вызвало негодование в обществе. Гарри отказался дальше принимать в этом участие, но Меган это очень разозлило.

По данным издания Меган планирует поездку на мексиканский курорт Лос-Кабос. Муж останется дома в Лос-Анджелесе, а с кем будет их полуторагодовалый первенец Арчи пока неизвестно.

"Гарри не может последовать за Меган из-за проблем с документами и в связи с вопросами безопасности, но друзья надеются, что за то время, что супруги проведут в разлуке, принц получит возможность заново оценить, был ли его отказ от жизни в качестве высокопоставленного члена королевской семьи хорошим решением", - сообщает источник.

Поговаривают, что Гарри все чаще приходит к выводу, что решение отказаться от выполнения королевских обязанностей и переезд в США были ошибкой.

Ранее сообщалось, что бабушка принца Гарри королева Елизавета II готовится к передаче престола. Стало известно, когда это произойдет, и кто станет следующим британским монархом.

Принц Гарри и Меган Маркл: что известно о жизни пары после "мегзита"

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: УНИАН