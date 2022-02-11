Ирина Федишин отдыхает с сыновьями и мужем.

Украинская певица Ирина Федишин отдыхает на Мальдивах с семьей и активно делится яркими фото и видео с отдыха.

Новый снимок исполнительница опубликовала в своем Instagram.

"Happy family time", – подписала она фото.

На снимке Федишин с мужем и сыновьями лежат на песке.

"Крутое фото", "Класс, такое искреннее, теплое, семейное фото", "Мечты сбываются", "Для полной картины не хватает маленькой девочки", "Очень классные и счастливые", "Супер", – отреагировали подписчики.

Перед этим Федишин показывала фото с мужем и бокалами с вином.

"На Мальдивах очень жарко. Реально, погода невероятная. Мы даже вечером ходим в шортах и футболках с коротким рукавом. Вода в океане очень теплая +28", – хвасталась она.

Напомним, ранее сообщалось, что путевки на Мальдивы Ирине Федишин подарил муж.

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