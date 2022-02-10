Певица Ирина Федишин улетела в отпуск и поделилась с фанатами впечатлениями.

Украинская артистка Ирина Федишин отправилась со своим мужем на Мальдивские острова. Уже в первый день отдыха певица решила похвастаться своим еще не загорелым телом в купальнике.

Фото и видео с отпуска Федишин опубликовала у себя в Инстаграм.

Так, звезда опубликовала видео, где она в откровенном купальнике бежит по берегу к океану.

"Ура! Мальдивы. Мечты сбываются. Теперь в песне немного изменятся слова: "Я хочу еще раз на Мальдивы!!", - пишет Федишин.

На видео украинская исполнительница позирует в раздельном купальнике - красном лифе и черных плавках. К океану Федишин вышла без макияжа, завязав волосы, и зацепив в них цветок.

"Красота невероятная! Я за вас очень рада, прекрасного вам отдыха!!", "Пусть этот отдых будет лучшим, чтобы после него были невероятные эмоции, ждем новых фоток", "Ваууу, какая там красота. Я очень-очень счастлива и радуюсь за Вас. Пусть ваши мечты сбываются. Прекрасного и прекрасного отдыха и безумных эмоций", - пишут поклонники в описании к публикации Ирины.

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