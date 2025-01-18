Сын звезды был на соревнованиях по баскетболу.

Известная украинская ведущая Маша Ефросинина рассказала о достижениях младшего сына Александра.

Оказалось, что 10-летний парень увлекается баскетболом. А сегодня, 18 января, у него было первое в жизни соревнование. Звездная мама приехала поддержать сына и рассказала в своем Instagram, что любовь к этому виду спорта - это у них наследственная история.

"Дедушка - призер чемпионатов мира и заслуженный тренер по баскетболу. Папа - до сих пор играет в команде любителей. Сын - первые соревнования", - написала Ефросинина и показала фото сына на соревнованиях, который играл под 13 номером.

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Позже Маша сообщила, что команда Саши одержала победу. По этому случаю мальчик вместе с мамой пошел праздновать и заказал вкусный обед.

"Мужчина победил и проголодался. Заслужил бургер", - написала ведущая.

К слову, Маша Ефросинина в браке с Тимуром Хромаевым более 20 лет. Сейчас мужчина служит в ВСУ. У супругов есть двое общих детей: дочь Нана и сын Александр.

Напомним, недавно Лилия Ребрик рассказала о достижениях 10-месячной дочери Аделины. Она показала, как девочка начала говорить первые слова.

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