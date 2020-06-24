Эпатажная MARUV засветила фигуру в купальнике

Певица была на отдыхе под Одессой.

Украинская певица MARUV опубликовала в Instagram несколько фотографией со своего отдыха под Одессой.

На одном из фото MARUV предстала в черном сексуальном купальнике, который элегантно подчеркнул ее фигуру. Дополнили образ большие солнцезащитные очки.

На второй фотографии звезда позирует с козочкой. Стоит отметить, что подписчики сравнили певицу с Натальей Орейро.

"Две козочки красивые", "На Орейро похожа", "Вот это женщина", "Секс, просто секс", - написали подписчики.

Как сообщал УНИАН, ранее MARUV выпустила провокационный клип на песню "I Want You".

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