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Эпатажная MARUV засветила фигуру в купальнике

16:50, 24 июня 2020
Звезды
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Певица показала фигуру / фото instagram.com/maruvofficial

На одном из фото MARUV предстала в черном сексуальном купальнике, который элегантно подчеркнул ее фигуру. Дополнили образ большие солнцезащитные очки.

На второй фотографии звезда позирует с козочкой. Стоит отметить, что подписчики сравнили певицу с Натальей Орейро.

MARUV была под Одессой / фото instagram.com/maruvofficial

"Две козочки красивые", "На Орейро похожа", "Вот это женщина", "Секс, просто секс", - написали подписчики.

Как сообщал УНИАН, ранее MARUV выпустила провокационный клип на песню "I Want You".

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Теги: #фото#MARUV