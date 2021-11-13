Певица вместе с семьей отдыхает на Мальдивах.

Украинская певица Оля Полякова вот уже несколько лет балует себя океаном, солнечными лучами и вкусной едой на Мальдивах. В первый день отпуска звезда показала свои апартаменты из дерева, собственный пляж и бассейн. Но сейчас она вместе с мужем и детьми решила отправиться на другой остров.

"Мы переезжаем на другой остров. Полтора часа на лодке, и мы окажемся в другом мире. А пока Маруся спит на папе как маленькая. Мило", - подписала фото Оля.

Также Оля показала фото мужа Вадима и16-летней дочери Марии. Отметим, что супруга Полякова нечасто "светит" в социальных сетях.

Кроме того, звезда показала свои новые апартаменты. Они, как и предыдущие выполнены из дерева. Есть собственный пляж, терраса, шезлонги. В целом дизайн интерьера и экстерьера выполнены очень стильно.

Напомним, ранее 16-летняя дочь Поляковой восхитила поклонников фото с Мальдив.

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Автор: Диана Могилевич