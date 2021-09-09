Телеведущая призналась, что у нее было желание перейти на другой канал.

Украинская телеведущая Маричка Падалко в инста-сториз ответила на вопрос подписчика, не было ли у нее желания уйти с телеканала 1+1 на какой-то другой.

Падалко призналась, что такое желание было. Она в шутливой форме сказала, что хотела бы уйти на канал CNN Ukkraine, но такого пока не существует.

"Было. На пока не существующий телеканал CNN.Ukraine. Среди отечественных телеканалов лучше "плюсов" нет", - рассказала Маричка Падалко.

Отметим, Маричка Падалко работает на телеканале 1+1 с июня 2002 года. Телеведущей 45 лет и она ведет программу "ТСН".

Кто такая Маричка Падалко

Сначала она работала ведущей спортивных новостей "Проспорт". С 2006 года - ведущая ТСН. Вместе с Юрием Горбуновым вела воскресную утреннюю программу "Завтрак +", которая была в эфире в 2006-2008 годах.

В 2009-2010 годах была ведущей утреннего шоу "Завтрак с 1+1". Позже вела рубрику "Мамин дневник" в этой программе. Вместе с Егором Гордеевым вела выпуски ТСН в рамках утреннего шоу "Завтрак с 1+1". Также вела программу "Маричкин кинозал", где рассказывала малышам о мультфильмах.

В 2009 году участвовала в танцевальном шоу "Танцую для тебя". На данный момент - одна из постоянных ведущих ТСН и специальный корреспондент.

Также Маричка замужем за Егором Соболевым и имеет троих детей - Михаила, Марию и Екатерину.

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Автор: Диана Могилевич