Следственный комитет России уже начал проверку.

Следственный комитет России начал проверку композиции певицы Manizha Russian Woman, с которой артистка планирует выступить на "Евровидение".

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Об этом сообщает ТАСС.

Следователи начали проверку после того, как к ним обратились из редакции газеты "Ветеранские вести". Авторы жалобы заявили, что трек нарушает национальное согласие в стране и оскорбляет достоинство русских женщин.

Источник в правоохранительных органах отметил, что "материал проверки на наличие признаков возбуждения ненависти либо вражды" в песне артистки был зарегистрирован 5 апреля в Останкинском следственном отделе в Москве.

Кто такая Manizha:

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По итогам национального зрительского SMS-голосования, проведённого 8 марта 2021 года в прямом эфире Первого канала, певица будет представлять Россию с песней "Русская женщина" (Russian woman) на 65-м международном конкурсе песни "Евровидение-2021", который пройдёт в городе Роттердам (Нидерланды) в мае 2021 года

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Автор: Диана Могилевич