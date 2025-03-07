Исполнительница ответила, общается ли с родным человеком и обсуждают ли они тему войны.

Популярная украинская певица MamaRika, настоящее имя которой Анастасия Кочетова, рассказала о своем отце, который сейчас живет в России. Артистка не смогла сдержать слез, отвечая на вопрос журналистки.

В комментарии для "Люкс ФМ" знаменитость призналась, что тема родных в РФ очень болезненна для нее. Она поддерживает связь с отцом. Они звонят друг другу, правда, нечасто, примерно раз в полгода. В стране-агрессоре также живет бабушка звезды.

Анастасия не хочет прекращать общаться с родными, но в их разговорах есть одно правило. Еще в 2014 году MamaRika поставила условие, что они с отцом не обсуждают тему войны в Украине, поскольку, вероятно, у них разные взгляды на вооруженное нападение россиян.

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"Я вообще на эту тему не люблю говорить, потому что это моя болезненная тема. Могу сказать одно, мы договорились уже давно. Война длится 11 лет, и в момент, когда это все началось, мы договорились, что мы не общаемся на эту тему вообще. Да, ему тяжело, он иногда хочет, но я останавливаю. Условие стояло так: "Если ты хочешь со мной общаться, давай мы не будем эту тему поднимать!". Я живу в своей стране, я здесь, меня невозможно убедить в другом. Мы не говорим об этом. Мы общаемся очень редко, раз в полгода. Это мои родные люди!" - отметила певица.

Звезда добавила, что, хоть отец и общается с ее 3-летним сыном Давидом по видеосвязи, но он еще ни разу не видел внука. Знаменитость не уверена, вообще ли они когда-то увидятся. Говоря об этом, она не смогла сдержать слез.

"Он ни разу не видел внука. Мне жаль, что так... Мне жаль, что он не может его увидеть... Мне тяжело... Я бы хотела, чтобы он увидел внука, но не факт, что это вообще когда-нибудь произойдет", - сказала звезда.

Напомним, ранее MamaRika назвала самую дорогую вещь, за покупку которой ее мучила совесть. Оказалось, что эта вещь стоит примерно 100 тысяч гривен.

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