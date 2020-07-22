"Могут шататься зубы": MamaRika показала домашнее "издевательство"

Певица опубликовала новое видео в ТикТок.

Украинская певица MamaRika опубликовала в ТикТок видео, как ее супруг, юморист Сергей Середа играется с собакой.

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На видео собака вцепилась зубами в мягкую игрушку, которую держал Середа. И когда молодой человек пытался достать игрушку с пасти животного, собака поднималась и висела. Фанатам показалось, что звездная пара издевается над животным, и так делать нельзя.

"Так нельзя собаку поднимать. У нее могут болеть зубы и быть температура", "Лучше так не делать, а то у нее могут шататься зубы", - написали подписчики.

Как сообщал УНИАН, MamaRika показала дворовое видео с мужем-юмористом.

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