Таинство крещения звездные родители устроили дома.

Украинская певица MamaRika (настоящее имя – Анастасия Кочетова) и ее муж, юморист Сергей Середа принципиально не разглашала имя первенца до крестин. Это продолжалось целых полтора месяца!

В пятницу, 24 сентября, пара окрестила своего сына и раскрыла секрет имени. Мальчика, который родился еще в августе назвали Давидом.

Читайте также"Прошел посвящение": супруг MamaRika сообщил о конфузе с новорожденным сыномСупруги говорят, что выбирали такое имя, которое хорошо звучало бы на других языках. Поэтому они посоветовались и назвали малыша Давидом. Об этом пара рассказала в интервью Слава +.

"Это первое имя, на котором мы вместе сошлись", - говорит Сергей Середа.

Но, впрочем, лицо ребенка они пока не спешат показывать. MamaRika говорит, что таким образом они оберегают свое чадо.

"Мы решили немного побыть параноиками. Поэтому дайте нам возможность побыть суеверными. Возможно, как будет сыну пол года, мы покажем его лицо", - поделилась артистка.

Таинство крещения звездные родители устроили дома, а кумовьями выбрали друзей, которые не связаны с шоу-бизнесом. Так, у малыша одна пара крестных родителей - Инна и Руслан.

"Сегодня был особенный день для всей нашей семьи! Слезы на глазах, когда осознаю, как нам с тобой повезло, сынок. Пусть Господь тебя оберегает, дарует легкий путь, а твои верные ангелы всегда будут рядом", – чувственно написала MamaRika на своей странице в Instagram.

Таинство крещения певица устроила прямо в загородном доме в Одессе, куда пригласила священника. На церемонии присутствовали друзья и родные супругов – родители, брат Сергея Середы и мама MamaRika.

К слову, MamaRika и Сергей Середа не единственная звездная пара, которая крестила первенца дома. Первыми это сделали герои "Холостяка" Даша Квиткова и Никита Добрынин, когда их сыну Льву была всего неделя.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Виктория Гордиенко